У Криму на станції швидкої допомоги розстріляли автомобіль, є загиблі
19:41, 26 вересня 2015Суспільство
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При збройному нападі на станцію швидкої допомоги у Сімферополі загинули дві жінки, ще дві людини отримали поранення.
Автомобіль "швидкої допомоги" / Анжеліка Лабунська
Про це повідомляє РІА «Новости».
«На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. З них дві жінки, фельдшер і санітарка, померли», - повідомили у МВС.
На території півострова введений план «Перехоплення», особовий склад поліції міста піднятий по тривозі.
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За попередньою інформацією, близько 15.00 озброєний рушницею чоловік розстріляв медичний автомобіль на підстанції швидкої допомоги, після чого втік на машині марки «Москвич».
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