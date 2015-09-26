Кількість жертв нападу на станцію швидкої допомоги у Криму зросла до трьох

Про це повідомляє РІА «Новости».

«У сімферопольській міській лікарні від отриманих важких поранень помер третій медик. Це чоловік, фельдшер», - повідомив лікар кримського центру медицини катастроф та швидкої допомоги Геннадій Антонюк.

Раніше від вогнепальних поранень померли дві жінки, фельдшер і санітарка.

Крім того, кількість постраждалих зросла до семи.

За словами джерела в правоохоронних органах, причиною нападу на станцію швидкої допомоги в Криму могла стати помста лікарям за неправильний діагноз родичці.

Близько 15.00 озброєний рушницею чоловік розстріляв медичний автомобіль на підстанції швидкої допомоги, після чого втік на машині марки «Москвич».

На території півострова оголошений план «Перехоплення», по тривозі підняті співробітники поліції Сімферополя.