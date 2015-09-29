У Києві затримали екс-пасинка Фірташа, якого після скандальної ДТП вже кілька років шукає Інтерпол

Сьогодні вночі у Дарницькому районі Києва затримали пасинка українського олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського. Він їхав на Porsche Cayenne.

Як повідомляють джерела ТСН, Калиновський поводив себе підозріло, перебував, можливо, під дією наркотиків. Вів машину без документів і видавав себе за іншу особу. Калиновський відправлений у СІЗО.

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Нагадаємо, що Калиновського оголосили в міжнародний розшук після того, як він зник із приватної клініки, де лікувався після ДТП. Калиновський на спортивному "BMW" на величезній швидкості врізався в припарковані "Жигулі". В результаті загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський.