Адвокат Савченко назвав можливу дату її екстрадиції

Адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що його підзахисну звільнять 31 грудня.

Про це адвокат сказав в ефірі hromadske.tv.

Нагадується, що Міністерство юстиції РФ 1 жовтня заявило, що може видати Савченко Україні за умови визнання рішення російського суду у її справі.

«Сам по собі цей варіант досить підходящий. Проте Кремль намагається отримати максимум дивідендів від ситуації з Савченко», - сказав Фейгін.

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Зокрема, він навів приклад, що після передачі засудженої в РФ Савченко Києву пропаганда Росії зможе заявити, що «ми передали її для відбування покарання, а київська хунта відпустила вбивцю».

«Суд — це один з поверхів авторитарної влади в РФ... Наївно вважати, що суди в Росії вільні. Немає вільних судів у Росії», - додав адвокат.

Після винесення вироку, який, за словами Фейгіна, був написаний ще рік тому, і проходження другої, апеляційної інстанції можна буде говорити про застосування норм конвенції, що дозволить передати Савченко Україні.

«Думаю, вони її 31 грудня відправлять додому», - сказав адвокат.

Амністія Савченко, за його словами, малоймовірна, але ініціатива належить Адміністрації президента РФ, яка цього наразі не потребує.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.