У Львові презентували книгу Надії Савченко "Сильне ім'я Надія"

Як передає кореспондент УНІАН, присутня на презентації сестра Надії Віра Савченко розповіла, що книга була написана дуже швидко, за лічені тижні. Її вчора забрали з друку і сьогодні книга, яка вийшла накладом у 10 тис. примірників у видавництві , вперше презентована українському читачу.

На запитання, кому Надія просила передати перші примірники книги, Віра Савченко відповіла, що “вона її написала для народу і жодних побажань, комусь передати перші примірники, вона не висловлювала. Ми від себе передали книгу лідеру партії “Батьківщини” Юлії Тимошенко і більше нікому”, - зазначила сестра льотчиці.

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Наступна презентація книги запланована на кінець вересня у місті Києві.

Наразі вартість книги у твердій обкладинці становить 165 грн. Найближчим часом планується видання книги у м'якій обкладинці, її вартість становитиме 95 грн.

Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Надію Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

У Львові з 9 по 13 вересня проходить 22-й Форум видавців.