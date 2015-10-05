Сьогодні в Україні очікується +23 градуси, на заході пройдуть дощі

09:00, 05 жовтня 2015
Суспільство
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Сьогодні на території Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей та Закарпаття очікуються дощі.

осень / Фото УНИАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На сході країни синоптики пообіцяли від +20 до +23, на заході очікується від +19 до +24.

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У центральних областях України температура буде триматися біля позначок від +19 до +23, у південних - від +21 до +23, на півночі - від +20 до +22.

У столиці опадів не передбачається, вдень синоптики обіцяють від +21 до +23, вночі від +9 до +11.

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