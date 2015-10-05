В Україні 7-8 жовтня очікується значне похолодання
14:49, 05 жовтня 2015Суспільство
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На всій території України 7-8 жовтня у зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі очікується значне похолодання.
В Україну йде похолодання / Фото УНІАН
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі 7 жовтня у північній частині, 8 жовтня в Україні, крім Закарпаття, на грунті та в повітрі очікуються приморозки 0-5°. Вдень температура становитиме 5-10° тепла.
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9-10 жовтня холодна погода в Україні утримається. Переважно буде без опадів, лише 7 жовтня на сході України невеликі дощі.
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