У Херсоні присягу поліцейських курсантів приймала одна з лідерів місцевого "антимайдану"

16:18, 05 жовтня 2015
Суспільство
1160 0

Екс-чиновниця Херсонської ОДА часів Віктора Януковича приймала присягу у курсантів Херсонського філіалу Одеського державного університету внутрішніх справ.

/ Соцсети

Про це йдеться на сторінці спільноти "Євромайдан" у Facebook.

Читайте такожГаазький суд продовжив попереднє вивчення ситуації в Україні

На опублікованих фото видно, що екс-організатор херсонського "антимайдану" Пономаренко стоїть серед президії в генеральській формі з безліччю орденів.

Відзначається, що А. Понамаренко була однопартійцем і прихильницею четвертого президента України Віктора Януковича, одним з активних учасників та координаторів херсонського "антимайдану".

Як повідомляє "Українська правда", у відділі кадрів факультету пояснили, що Пономаренко на урочистості прийшла за власною ініціативою і як ветеран.

"Її ніхто навіть не запрошував, вона прийшла сама", – сказала представник ВУЗу і додала, що екс-чиновниця поки не займає жодної посади.

Зазначимо, що пані Пономаренко була заступником херсонського губернатора з серпня 2012 року до лютого 2014 року. Була членом Партії регіонів. За даними регіональних ЗМІ, в розпал подій на Евромайдані вона була організатором і активним учасником херсонського "антимайдану", а також організовувала відправку "тітушок" до Києва. Учасників Евромайдану вона називала "нелюдами". Крім того, Пономаренко вимагала від директорів шкіл перестати відпускати школярів на масові акції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter