У Херсоні присягу поліцейських курсантів приймала одна з лідерів місцевого "антимайдану"

Про це йдеться на сторінці спільноти "Євромайдан" у Facebook.

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На опублікованих фото видно, що екс-організатор херсонського "антимайдану" Пономаренко стоїть серед президії в генеральській формі з безліччю орденів.

Відзначається, що А. Понамаренко була однопартійцем і прихильницею четвертого президента України Віктора Януковича, одним з активних учасників та координаторів херсонського "антимайдану".

Як повідомляє "Українська правда", у відділі кадрів факультету пояснили, що Пономаренко на урочистості прийшла за власною ініціативою і як ветеран.

"Її ніхто навіть не запрошував, вона прийшла сама", – сказала представник ВУЗу і додала, що екс-чиновниця поки не займає жодної посади.

Зазначимо, що пані Пономаренко була заступником херсонського губернатора з серпня 2012 року до лютого 2014 року. Була членом Партії регіонів. За даними регіональних ЗМІ, в розпал подій на Евромайдані вона була організатором і активним учасником херсонського "антимайдану", а також організовувала відправку "тітушок" до Києва. Учасників Евромайдану вона називала "нелюдами". Крім того, Пономаренко вимагала від директорів шкіл перестати відпускати школярів на масові акції.