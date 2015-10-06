У Чернігові інформація про виплату матеріальної допомоги спричинила величезну чергу до пенсійного фонду

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією користувачів соцмереж, люди займали чергу вночі, а під ранок до управління Пенсійного фонду у Чернігові вишикувалися майже тисяча пенсіонерів. Люди хотіли отримати довідки про пенсії, за якими вони нібито зможуть отримати допомогу в розмірі 500 грн у міській раді.

У Чернігівській міській раді ажіотаж навколо матеріальної допомоги назвали штучним і не пов'язаним із місцевими виборами, оскільки Програма одноразової матеріальної допомоги у Чернігові працює не один рік. Згідно з документом, допомогу отримують чернігівці, які опинилися у скрутному матеріальному становищі (захворювання, низький рівень матеріального забезпечення тощо). Сума допомоги коливається від сотні гривень до тисячі (у виняткових випадках близько 2 тис. грн). Окремо міська влада підтримувала учасників антитерористичної операції. Торік матеріальну допомогу отримали понад 550 учасників АТО (на суму 300 тис. грн), за 9 місяців цього року – близько 900 учасників АТО (на суму майже 0,5 млн грн).

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Цього року завдяки більшим надходженням, отриманим від децентралізації, міський голова Олександр Соколов запропонував збільшити фінансування програми до 20 млн грн. Однак остаточне рішення має схвалити сесія міськради, що запланована на 7 жовтня.

За інформацією працівників міськради, чернігівських пенсіонерів обдзвонювали невідомі та запрошували прийти у відділ звернень громадян за грошима. Однак порядок отримання допомоги передбачає спочатку подачу документів, схвалення рішення виконавчим комітетом міської ради і тільки потім отримання коштів. "Існуючий порядок щодо подання документів і отримання коштів не буде порушуватися", - пообіцяли у міській раді.