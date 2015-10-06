В Курултаї заявили, що за час окупації Криму Росією 7 кримських татар посадили у в'язницю
15:15, 06 жовтня 2015Суспільство
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За період окупації Криму Російською Федерацією 10 кримських татар знаходяться під російським наслідком, сімох вже посадили у в'язницю.
Доказова база у будь-якому з цих справ не має нічого такого істотного / УНІАН
Про це заявив голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передають "Крим. Реалії". За його словами, основна частина кримінальних справ стосовно його співвітчизників і запропоновані їм звинувачення є голослівними.
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"Доказова база у будь-якій з цих справ не має нічого такого суттєвого. Це голослівні звинувачення. Причому ті, хто звинувачується за "справою 3 травня", - це нібито застосування сили стосовно представника влади, хоча ніякої влади тоді ніхто не представляв навіть у рамках російського законодавства ... Тому ці дії могли б трактуватися, як дрібне хуліганство", - сказав Заїр Смедляєв.
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