В Курултаї заявили, що за час окупації Криму Росією 7 кримських татар посадили у в'язницю

Про це заявив голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передають "Крим. Реалії". За його словами, основна частина кримінальних справ стосовно його співвітчизників і запропоновані їм звинувачення є голослівними.

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"Доказова база у будь-якій з цих справ не має нічого такого суттєвого. Це голослівні звинувачення. Причому ті, хто звинувачується за "справою 3 травня", - це нібито застосування сили стосовно представника влади, хоча ніякої влади тоді ніхто не представляв навіть у рамках російського законодавства ... Тому ці дії могли б трактуватися, як дрібне хуліганство", - сказав Заїр Смедляєв.