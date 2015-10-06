В армію за осіннім призовом підуть служити не більше 40 маріупольців

За його словами, явка склала 4% від необхідної кількості призовників, повідомляє 0629.ua.

Воєнком уточнив, що всього по Маріуполю призову підлягають 35 жителів.

Відзначається, що на штабі було прийнято рішення збільшити роз'яснювальну роботу серед осіб призовного віку.

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Як відомо, з 2015 року в Україні відновили призов на строкову військову службу. Тривалість її збільшили до 1,5 років. Призову на строкову службу підлягають молоді люди у віці від 20 до 27 років. Молоді люди у віці 18-19 років можуть піти служити, але тільки за власним бажанням.