У Ризі невідомі зірвали відкриття виставки, присвяченій Майдану (відео)

Про це повідомляє DELFI.

Відзначається, що в інтернеті є відео, на якому невідомий зриває на виставці прапор «Правого сектора» і шматує його ножем.

«До нападу на місце виставки приходили якісь дивні люди. Ці люди назвалися журналістами, і перші слова були не «здрастуйте» або «як ви себе почуваєте», а про те, хто дозволив провести виставку... Ці люди походили, покрутилися, ми запросили їх на прес-конференцію, вони не залишили своїх візитних карток і пішли. А десь через годину після цього було здійснено напад», - повідомив представник організаторів виставки Сергій Алексєєв.

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Алексєєв уточнив, що збиток склав близько €25-30 тис. За фактом події порушено кримінальну справу.