Суд завтра оголосить рішення про продовження арешту підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Віталій Циктіч, пояснюючи відповідне рішення великим об'ємом наданої для розгляду інформації.

Читайте такожРозгляд апеляційної скарги на продовження арешту підозрюваного у вбивстві Бузини Медведько перенесли

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він жив.

За підозрою у його вбивстві було затримано двох киян - Андрій Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.

Шевченківський райсуд Києва 13 і 14 серпня ухвалив рішення про продовження арешту Медведька і Поліщука ще на два місяці - до 10 жовтня. Захист оскаржив рішення суду.