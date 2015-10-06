Суд завтра оголосить рішення про продовження арешту підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька
23:20, 06 жовтня 2015Суспільство
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Шевченківський районний суд міста Києва оголосить рішення стосовно розгляду клопотання обвинувачення щодо продовження тримання під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька ще на 2 місяці 7 жовтня о 10.00.
Суд завтра оголосить рішення про продовження арешту підозрюваного / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Віталій Циктіч, пояснюючи відповідне рішення великим об'ємом наданої для розгляду інформації.
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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він жив.
За підозрою у його вбивстві було затримано двох киян - Андрій Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.
Шевченківський райсуд Києва 13 і 14 серпня ухвалив рішення про продовження арешту Медведька і Поліщука ще на два місяці - до 10 жовтня. Захист оскаржив рішення суду.
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