Кожен 60-й мешканець Чернігова подав заявку на роботу в поліції

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, серед поданих заяв 41% становлять безробітні, 15% - студенти, 8,6% - колишні співробітники правоохоронних органів.

Серед охочих служити у поліції Чернігова 68% складають чоловіки і 32% - жінки.

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За словами співробітника відділу, сьогодні розпочався наступний етап відбору – проходження тестування щодо рівня здібностей.

"До тестування допущено 3826 претендентів, близько 600 анкет виявилися дубльованими – люди подавали документи у поліцію в інших регіонах України. Ще частину кандидатів до нової поліції "відсіяли" через вік та з інших причин", - пояснив він.

У секторі громадських зв'язків УМВС в області також уточнили, що тестування триватиме понад тиждень на базі Чернігівського державного технологічного університету. Потім претенденти пройдуть психологічні тести, медкомісію, виконають нормативи фізичної підготовки і пройдуть співбесіду.

Очікується, що нова поліція Чернігова розпочне роботу у лютому 2016 року. Всього в обласному центрі Чернігівщини працюватимуть 200 поліцейських.

Згідно з офіційними даними, населення Чернігова станом на 2015 рік - 294 727 чоловік.