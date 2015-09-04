Нардеп Мельничук не домігся спростувань від генпрокурора - суд йому відмовив

Печерський районний суд Києва відмовив народному депутату України, екс-командиру добровольчого батальйону “Айдар” Сергію Мельничуку у задоволенні цивільного позову про захист честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації генпрокурором України Віктором Шокіним щодо розголошення даних про відкриття проти нього кримінального провадження через нібито організацію бандформування.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали оголосила сьогодні суддя Печерського райсуду столиці Наталія Васильєва.

“... Суд вирішив в задоволенні позовних вимог за позовом Мельничука Сергія Петровича до генерального прокурора Шокіна Володимира Миколайовича, слідчого Зубкова Андрію Юрійовича відмовити. Апеляційна скарга може бути подана протягом 10 днів до Апеляційного суду Києва через Печерський районний суд. Повний текст ухвали буде виготовлений через 5 днів”, - зазначається в рішенні суду.

У ході судового засідання суд відмовив Мельничуку та його захиснику у задоволенні клопотання про розширення позовних вимог, зокрема, щодо визнання недостовірною інформацію стосовно Мельничука, яку озвучив на брифінгу журналістам 12 травня цього року генпрокурор Шокін.

Також суд відмовив позивачеві у задоволенні вимоги викликати на судове засідання як свідків колишнього першого заступника генпрокурора Володимира Гузира і Шокіна, оскільки таке клопотання стороні позивача треба було заявляти до початку розгляду позову по суті.

Відповідаючи на запитання, чи оскаржуватиметься сьогоднішня ухвала суду, адвокат Мельничука Андрій Доманський сказав: “Так, буде оскаржуватися, буде подана апеляційна скарга. Ми очікували такого рішення”.

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар" Мельничуку, - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі раніше заявляли, що Мельничук причетний до скоєння протиправних дій не в зоні бойових дій.

У свою чергу Мельничук подав позов до Шокіна про захист честі і гідності та ділової репутації.

10 червня Генпрокуратура попросила суд обрати запобіжний захід для Мельничука у вигляді застави у розмірі 300 мінімумів доходів громадян.

Печерський райсуд Києва призначив заставу для Мельничука у розмірі 300 тис. грн і заборонив залишати Київ.

16 червня адвокат Любомир Поліщук повідомив, що прихильники Мельничука внесли за нього заставу в розмірі 365 тис. грн.