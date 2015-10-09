Муженко заявив про проблему своєчасного інформування особового складу в зоні АТО

Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко під час проведення службової наради з офіцерами по роботі з особовим складом, повідомила прес-служба Генштабу в Facebook.

"Найгірше те, що проблеми лежать не тільки в площині об'єктивної, а й суб'єктивної. Зокрема, мова йде про офіцерів на відповідних посадах і про те, що багато офіцерів самоусунулися від виконання цих завдань", - сказав Муженко.

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На думку Муженка, своєчасне, повне і постійне інформування особового складу, особливо в зоні проведення АТО, необхідно для висвітлення реального стану справ в українській армії, про яку останнім часом поширюється багато негативу у ЗМІ.