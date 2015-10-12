Слідчі з Нідерландів готові підтвердити, що Boeing 777 збила російська ракета - The Sunday Times

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомили у The Sunday Times, повідомляє Інопреса.

Зазначається, що офіційна презентація підсумків розслідування намічена на вівторок, а доповідь про те, на кому лежить відповідальність за обстріл авіалайнера, "буде оприлюднено не раніше середини наступного року".

Зібрані докази "свідчать про те, що Росія надала зброю повстанцям, а вони потім збили борт MH17, вважаючи, що це український військовий літак", пише кореспондент Боян Панчевскі. Підсумки розслідування, за його словами, повинні показати неспроможність версії, що літак був збитий ракетою "повітря-повітря", випущеною українським винищувачем.

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"Звичайно, вигадувати людям не заборониш, але в нашій доповіді будуть всі фактичні докази, і у висновках ми абсолютно впевнені", - цитує The Sunday Times людину, наближену до розслідування.

Далі наводяться слова неназваного "сепаратиста, під командуванням якого перебуває кілька сотень бійців": "Літак збили помилково. Коли "Бук" тільки привезли, сепаратисти почали сміятися. Чорт розбере, як користуватися цією штукенцією. Насправді керувати нею набагато простіше, ніж ми думали".

Як зазначає The Sunday Times, виробник установок "Бук", російський збройовий концерн "Алмаз-Антей", має намір одночасно з нідерландською доповіддю випустити власну, в якій планує назвати "справжню причину катастрофи. Представники концерну стверджують, що "Буки" тієї моделі, з якої був збитий "Боїнг", в Росії не виробляються з 1999 року, зате стоять на озброєнні української армії.

За даними The Sunday Times, для завтрашньої презентації слідча група Нідерландів "частково реконструювала" борт MH17 із зібраних у районі катастрофи уламків.

Раніше експертно-журналістська група Bellingcat, що спеціалізується на проведенні розслідувань за відкритими джерелами, опублікувала свій остаточний звіт з розслідування катастрофи рейсу MH17 на Донбасі. У ньому вона встановила особи чотирьох осіб, які могли вести машину, що транспортувала "Бук".