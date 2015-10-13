Президент вручив державні нагороди 15 бойовим командирам підрозділів ЗСУ (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, церемонія нагородження відбулася під час зустрічі глави держави з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління (бригад, полків, батальйонів) в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Високими державними нагородами було нагороджено 15 командирів ЗСУ, серед яких командир 56-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Мельник, командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення оперативного командування «Схід» полковник Олександр Яковець, командир 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ ЗСУ полковник Євген Мойсюк, командир 95-ї окремої аеромобільної бригади полковник Олег Гуть.

«Під час війни за незалежність сформувався потужний корпус командирів середньої ланки Збройних сил, якому сьогодні довіряє український солдат; якому вірить українське суспільство; в якому впевнене керівництво держави і якого боїться ворог», – наголосив президент, вітаючи нагороджених.

«Моя політична воля як верховного головнокомандувача – командири середньої ланки, після того, як виконають бойові завдання на фронті, повинні «десантуватися» на керівні посади в Міністерство оборони та Генеральний штаб у якості окопних, а не паркетних генералів», – заявив президент.

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Він наголосив, що більшість присутніх будуть підвищені у званнях, очолять та реформують органи військового управління, «завершать будівництво нової армії – армії, яка відповідатиме стандартам НАТО та володітиме колосальним бойовим досвідом, здобутим у боротьбі з російським агресором».

У своєму виступі командир 56-ї окремої механізованої бригади полковник Мельник зазначив: «За ці довгі 18 місяців ми усі зрозуміли, що ніщо так важко не дається, як свобода».

Командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення Яковець додав, що «за цей час Збройні сили України зробили не крок, а прорив у формуванні українського війська майбутнього».

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Дякуючи за нагороду, командир подякував усім своїм бойовим побратимам за «нелегку кропітку ратну працю, яка б без них була неможлива».

Президент також вшанував пам'ять загиблих випускників університету та поклав квіти до меморіальної стели «Захиснику вітчизни», яку до Дня захисника Вітчизни відкрили на території цього навчального закладу.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава держави від імені Українського народу висловив сердечну подяку кожному воїну, кожному командиру за високий професіоналізм, мужність, героїзм, за справжній український бойовий дух. За словами Президента, в нашій національному літописи не важко було знайти день, найбільш підходящий для вшанування захисників Вітчизни.