У Талаківці відремонтують аварійно-небезпечну ділянку дороги

Розпочата підготовка до асфальтування частини провулка Північний і частини вулиці Річкова (район дитячого садка), передає місцевий сайт 0629.com.ua.

«Також буде проведено поточний ремонт ділянки дороги від Талаківки через Гнутово і до 12 блокпоста. Ця дорога, яка знаходиться на балансі Облавтодору, є аварійно-небезпечною, і щоб її відремонтувати, довелося звертатися на це підприємство, яке зараз знаходиться в Красноармійську», - говорить Микола Красіков.

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У селищній раді сподіваються, що допомогу в ремонті їм, як і раніше, нададуть іллічівські металурги.

Після ремонту доріг буде приділено увагу і зовнішньому освітленню селища.

Як зазначив селищний голова, у планах – провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення.