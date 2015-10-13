Радбез Нідерландів: пасажири рейсу МН17 втратили свідомість у лічені секунди після удару ракети

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному звіті, який був оприлюднений у вівторок на військово-повітряній базі Нідерландів.

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"Рада безпеки (Нідерландів) вважає, що, скоріш за все, всі знепритомніли після влучання (ракети)", - йдеться в документі.

Зокрема, зазначається, що не було знайдено ні фотографій, ні текстових повідомлень на таких приладах, як мобільні телефони. "Такого роду повідомлення та фотографії були знайдені після декількох інших падінь літаків", - зазначається в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів сьогодні, 13 жовтня, оприлюднила звіт про причини катастрофи літака Malaysia Airlines МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою "Бук".

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа "сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

Водночас паралельно у Нідерландах триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. На його результати очікують до кінця року.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.