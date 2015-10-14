Сьогодні Україна вперше відзначає День захисника

Варто зазначити, що це нове для українців свято має замінити радянський "День захисника Вітчизни".

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"14 жовтня – свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборони України. З нами Господь, і правда. Слава Україні!" – написав напередодні на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

З Днем захисника України!#ДеньЗахисникаУкраїни #СилаНескорених Posted by Петро Порошенко on 13 октября 2015 г.

Згідно з указом президента Порошенка, з 2015 року 14 жовтня є державним святом і вихідним днем.

Разом з тим, 12 жовтня Національний банк України увів у обіг 50 тисяч штук 5-гривневих кольорових монет "День захисника України". "Укрпошта" презентувала художню поштову монету, присвячену новому українському святу.

Окрім того, як повідомляв УНІАН, напередодні свята Порошенко відзначив державними нагородами 15 командирів підрозділів Збройних сил, які відзначилися під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.

Глава держави від імені Українського народу також висловив сердечну подяку кожному воїну, кожному командиру за високий професіоналізм, мужність, героїзм, за справжній український бойовий дух. За словами президента, в нашій національному літописи не важко було знайти день, найбільш підходящий для вшанування захисників Вітчизни.