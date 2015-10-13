Президент опублікував відео до Дня захисника України

Відеоролик представлений на сторінці Петра Порошенка в Facebook.

"14 жовтня – свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборони України. З нами Господь, і правда. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні президента.

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14 жовтня - свято всіх, хто любити Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборони України.З нами Господь, і правда. Слава Україні!#СилаНескорених #ДеньЗахисникаУкраїни Posted by Петро Порошенко on Monday, October 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко разом із дружиною відвідав допрем'єрний показ документального фільму «Рейд», який був знятий на основі реальних подій минулого року, коли українські десантники здійснили найдовший у світовій військовій історії рейд по тилах ворога.