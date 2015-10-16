ЗСУ планують до кінця року забезпечити всі частини бронетанковим озброєнням

Про таке повідомив начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ Юрій Мельник, повідомляє "5 канал".

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"Частини забезпечуються і є рішення начальника Генерального штабу, який чітко поставив завдання – до кінця року бойові частини повинні бути забезпечені бронетанковим озброєнням на 100 відсотків. Це завдання буде виконано", – запевнив Мельник.

"В нас по програмі є закупівля "Оплотів" в наступному вже році. Ця програма буде виконана. Зараз ведуться переговори із заводом Малишева про можливості постачання цих танків для ЗСУ", – додав він.

Як повідомлялось, "Укроборонпром" хоче до кінця року поставити танки "Оплот" Таїланду.