У Донецькій області затримано колишнього і нинішнього керівників шахти "Краснолиманська"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, "двоє посадових осіб постійно конкурують між собою в питанні заняття посади генерального директора зазначеного підприємства з метою отримання повного контролю над видобутком і продажем вугілля. Зараз вони підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України".

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній генеральний директор ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» в результаті завищення вартості послуг з вантажоперевезень у період 2012-2014 років здійснив розтрату державних коштів на суму близько 700 тис. грн. Крім того, він у 2013-2014 роках шляхом необгрунтованого перерахування коштів товариству «Український лізинговий фонд» здійснив розтрату державних коштів на суму понад 21 млн грн. Після вказаних дій на території державного підприємства було утворено ТОВ «Краснолиманська».

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У свою чергу, наступний керівник ДП «Вугільна компанія« Краснолиманська», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заблокував, а в подальшому заволодів основними фондами (будівлі та обладнання) ТОВ «Краснолиманська» на загальну суму майже 300 млн грн.

Надалі він проводив незаконні роботи з видобутку кам'яного вугілля на ділянках надр, які перебувають у віданні зазначеного товариства, а також підробив документи, згідно з якими ТОВ «Краснолиманська» нібито доручило ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» виконання робіт з видобутку кам'яного вугілля.

Зараз вирішується питання про обрання чиновникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.