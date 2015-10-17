За півроку Польща значно збільшила видачу українцям багаторічних віз

Для порівняння, за цей же період 2014 року цей відсоток становив 44% (тоді як у минулі роки, до 2013-го, - лише трохи більше 10%), написав у статті для DT.UA координатор кампанії "П'ятирічні візи для українців і білорусів" Якуб Логінов.

Читайте такожПольща майже удвічі збільшила видачу національних віз для українцівВін зазначає, що видача п'ятирічних віз єдиний надійний спосіб скоротити черги в європейські консульства і візові центри. Українці найчастіше подають документи на візу саме у консульства і візові центри Польщі, і саме в Польщу найчастіше хочуть приїхати на навчання, роботу або просто як туристи або з діловим візитом.

Фактом є те, що Польща таки покінчила з практикою штучної статистики, і тепер міністерство закордонних справ хвалиться не загальною кількістю виданих віз, а відсотком віз терміном дії 2-5 років: "У 2014 році таких віз було 44%, у першій половині 2015-го - 45%, в 2016-му, можливо, вдасться перейти показник 50%, а ще в 2013 році це було трохи більше десятка відсотків". "П'ятирічна віза, видана в грудні 2015 року, буде означати, що її власник, ймовірно, вже ніколи в житті не буде морочитися з візовими формальностями. Адже термін такої візи закінчиться під кінець 2020 року, а тоді, сподіваємося, безвізовий режим уже запрацює", - констатує автор.