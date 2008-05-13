Лужков: Україна боїться моєї появи, як кішка, що з`їла чуже м`ясо
20:28, 13 травня 2008Суспільство
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Мер Москви говорить з Москви
|Юрій Лужков
За словами Ю.Лужкова, Україна не має ніяких прав на "споконвічно російські землі". "Ще 1948 року Севастополь був виділений зі складу Кримської області як військова база - самостійна адміністративна одиниця. У міста був статус республіканського підпорядкування Російській Федерації. Цей статус залишається непорушним", - пояснив він.
І додав, що "досі Севастополь по всіх документах є російським містом, а сама передача Криму Україні була проведена всупереч Конституції СРСР, коли одна республіка передавала свої території інший - необхідне було проведення референдуму".
Мер Москви вважає, що все це дає підстави вважати Кримську область переданою незаконно.
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