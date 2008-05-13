Лужков: Україна боїться моєї появи, як кішка, що з`їла чуже м`ясо

Україна не має підстав привласнити собі Крим і Севастополь. Як повідомив сьогодні в прямому ефірі телеканалу "ТБ-Центр" мер Москви Юрій Лужков, влада України "просто боїться правди". "Коли я прибув в Україну, на мене чекала вельми "привітна" зустріч на нібито українській землі. Україна боїться моєї появи, як та кішка, що з`їла чуже м`ясо. Мені вручили меморандум, де побічно малося на увазі, щоб я мовчав. Рота вони мені не заткнуть. Зазначу, що кримчани хотіли в цей історичний день (225 років Чорноморському флоту) почути правду", - наголослив мер столиці.

За словами Ю.Лужкова, Україна не має ніяких прав на "споконвічно російські землі". "Ще 1948 року Севастополь був виділений зі складу Кримської області як військова база - самостійна адміністративна одиниця. У міста був статус республіканського підпорядкування Російській Федерації. Цей статус залишається непорушним", - пояснив він.

І додав, що "досі Севастополь по всіх документах є російським містом, а сама передача Криму Україні була проведена всупереч Конституції СРСР, коли одна республіка передавала свої території інший - необхідне було проведення референдуму".

Мер Москви вважає, що все це дає підстави вважати Кримську область переданою незаконно.