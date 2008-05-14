Спекулянти припинили вкладатися в євро

Спекулятивно налаштовані інвестори в США вперше з грудня 2005 року поставили на те, що долар дорожчатиме щодо євро. Про це пише газета The Financial Times з посиланням на дані Chicago Mercantile Exchange і Commodity Futures Trading Commission за тиждень, який завершився 29 квітня.

Таким чином трейдери відреагували на чутки про те, що європейська валюта в квітні досягла свого максимуму і більше не підвищуватиметься щодо долара. Минулого місяця євро досяг рекордної позначки в 1,6 долара, але вже на початку травня спустився нижче 1,55 долара.

Європейська валюта продовжує дешевшати, навіть попри те, що керцвництво Європейського Центробанку твердить про високі інфляційні ризики в регіоні. Це означає, що базова ставка ЄЦБ найближчим часом, швидше за все, не буде знижена. У США ставка, навпаки, знижується, що створює додатковий тиск на курс долара.

На початку 2008 року вважалося, що через послаблення американської валюти зросли ціни на продукти харчування й сировину, в тому числі й нафту. Проте після зміцнення долара щодо євро нафта не тільки подешевшала, а й продовжила встановлювати нові історичні максимуми цін.

Лента.ру