Банкіри лякають: вступ до СОТ загрожує економічній незалежності України

Вже цієї п’ятниці, як очікується, Україна офіційно стане членом Світової організації торгівлі. Голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко в інтерв’ю «Німецькій хвилі» поділився своїми занепокоєннями із цього приводу.

Вступ України до СОТ може спричинити перехід під іноземний контроль української фінансової інфраструктури та втрати державою економічної незалежності, наголошує Олександр Сугоняко. Далі він каже, що іноземні компанії, купуючи українські банки, віддають перевагу кредитуванню споживання. На тлі урядової політики з підвищення зарплатні та соціальної допомоги населенню, це призводить до інфляції, збільшення імпорту і фактично підтримує закордонні економіки. Однак, як зазначив Сугоняко, інфляція не становить жодної проблеми для великих підприємців, інтереси яких представлені у парламентських партіях, в уряді та у президентській команді. Експерт вважає, що у зв’язку із вступом України до СОТ перед українською владою сьогодні стоїть питання, як зробити вигідним для іноземних банків кредитувати не населення, а національну економіку. Якщо влада не буде спроможною дати відповідь на це питання, малому та середньому бізнесу доведеться самим йти в політику, наголосив Сугоняко.