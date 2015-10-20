Пошук жертв катастрофи "Іволги" ведеться вже і в Дністровському лимані



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, який керував підйомом катера.

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"На місці трагедії ведеться посилене патрулювання та огляд берегової лінії силами МНС. В акваторії в районі місця аварії курсують плавзасоби Адміністрації морпортів та МНС і морської охорони Прикордонної служби. Оглядаються берега Білгород-Дністровського лиману, тому що не виключено, що кілька тіл могло по каналу затягнути з моря в лиман", - зазначив Васьков.

При цьому віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що, за даними комісії, кількість жертв трагедії може збільшитися.

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"Опитування свідків дало інформацію, що людей було більше. Підйом судна показав, що ми не просто так переживали і поспішали, і два тіла, які там вже знайдені, показали, що перший звіт про те, що там було 36 осіб, не був правдивим. Тому ми будемо додатково шукати людей, які могли бути на катері", - сказав Зубко.

Він також повідомив, що додаткової інформації про зниклих безвісти після аварії катера поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі в районі селищі Затока перекинувся прогулянковий катер "Іволга".

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19 жовтня Мінінфраструктури повідомило, що кількість загиблих під час аварії в Чорному морі катера "Іволга" збільшилася до 16, врятувати вдалося 22 людини. За попередніми даними, озвученими 19 жовтня Зубко, в момент аварії на катері могло перебувати 44 людини.

За інформацією Реєстра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і троє членів екіпажу. За попередніми даними, аварію спричинило перевантаження судна.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Капітана судна заарештовано.