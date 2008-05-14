У Запоріжжі близько 3 км дороги залито соляною кислотою

У Запоріжжі під час перевезення з заводу "Кремнійполімер" вантажним автомобілем пластикових ємностей з 30% розчином соляної кислоти сталося витікання 980 кг розчину на дорогу промислової зони.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, довжина розливу близько 3 км та шириною 1,5 м. Автомобіль повернувся на підприємство для розвантаження та нейтралізації розчину.

Житлових та адміністративних будівель поблизу місця розливу не було.

Для ліквідації розливу було задіяно підрозділи МНС, комунальні служби, СЕС, прокуратура та міліція.