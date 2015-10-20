На Донеччині виявили схованку з боєприпасами, наркотиками і символікою "ДНР"

У Ясинуватському районі Донецької області біля лінії розмежування міліція виявила схованку з боєприпасами, наркотиками і символікою терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної міліції.

За повідомленням, 19 жовтня до чергової частини Дружківського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від співробітника СБУ про те, що в недобудованому будинку села Верхньоторецьке Ясинуватського району виявлено арсенал вибухонебезпечних предметів.

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Міліція спільно з вибухотехніками вилучила 2 протитанкові міни, 4 тротилові шашки, електропідривний пристрій, металеву коробку з набоями калібру 7,62 мм, 4 мішечка з речовиною, схожою на порох, порожні скляні колби, пакет конопель, а також прапор так званої «ДНР».

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.