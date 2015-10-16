В Артемівську СБУ виявила схованку із боєприпасами та ПЗРК "Ігла"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зі схрону вилучено переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла" з комплектуючими до нього, 53 гранати Ф1 та РГД-5, 17 пострілів до станкового гранатомета, 11 мін калібру 82 мм, 115 мінних детонаторів, велику кількість набоїв різного калібру.

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Вилучений арсенал передано до центру зберігання бронетанкового озброєння та техніки ЗС України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Крім того, за даними прес-центу, у селищі Кримське Новоайдарського району Луганщини співробітники військової контррозвідки та об’єднаного штабу СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил викрили схованку з протипіхотними мінами.

Зі схрону, що був облаштований поблизу нежитлової розваленої будівлі, вилучено 11 протипіхотних мін різних модифікацій, постріли до ручного протитанкового гранатомета та осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм.