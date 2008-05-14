Київський УБОЗ викликає Черновецького до себе

Сьогодні співробітники київської міліції вручили міському голові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 15 травня на 16.00 до приміщення УБОЗ УМВС України в м. Києві (вул. Антоновича, 114) для ознайомлення із матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог закону України «Про боротьбу з корупцією».

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК.