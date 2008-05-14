Неподалік Секретаріату Президента горить будинок

Сьогодні увечері в Києві спалахнула пожежа у будинку на вул. Лютеранській, 33, який розташовано поблизу Секретаріату Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в м. Києві, на даний час на місці події працюють пожежні підрозділи.

В цьому будинку немає мешканців, оскільки вони з нього давно відселені.