СБУ блокувала видобуток пісковика під Костянтинівкою (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, протягом поточного року правопорушники розробляли камінь-пісковик без оформлення відповідних дозволів і ліцензій та реалізовували його в Чернігівській і Харківській областях.

На місці незаконного видобутку затримано вантажівку та автокран, за допомогою яких зловмисники намагалися вивезти 60 тон пісковику.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває слідство.