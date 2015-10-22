СБУ блокувала видобуток пісковика під Костянтинівкою (відео)
14:01, 22 жовтня 2015Суспільство
107 0
Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у районі Костянтинівки Донецької області.
Під Костянтинівкою викрито незаконний видобуток каменю-пісковіка / СБУ
Як повідомляє прес-центр СБУ, протягом поточного року правопорушники розробляли камінь-пісковик без оформлення відповідних дозволів і ліцензій та реалізовували його в Чернігівській і Харківській областях.
На місці незаконного видобутку затримано вантажівку та автокран, за допомогою яких зловмисники намагалися вивезти 60 тон пісковику.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter