Ющенко надав статус національних п`ятьом музеям (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного деяким закладам культури.

Відповідний указ глави держави від 14 травня розміщено на офіційному сайті Президента.

Відтак, згідно з документом, з метою увічнення безсмертного подвигу народу у Другій світовій війні, враховуючи особливе значення унікальних пам`яток історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та необхідність їх збереження, статус національного надано:

- Державному музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (Київська область),

- Музею - меморіальному комплексу «Букринський плацдарм» (Київська область),

- Державному історико-культурному заповіднику у м. Корсунь-Шевченківському (до складу якого входить Музей історії Корсунь-Шевченківської битви) (Черкаська область),

- Музею героїчної оборони і визволення Севастополя (до складу якого входить діорама «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року») (місто Севастополь),

- Меморіальному комплексу «Висота маршала І.С.Конєва» (Харківська область).

У зв`язку з цим надалі зазначені заклади культури Президент постановив іменувати відповідно:

- Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»,

- Національний музей - меморіальний комплекс «Букринський плацдарм»,

- Національний історико-культурний заповідник у м.Корсунь-Шевченківському,

- Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя,

- Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С.Конєва».