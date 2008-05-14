Ющенко надав статус національних п`ятьом музеям (список)
...які зберігають пам`ять про Велику вітчизняну
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного деяким закладам культури.
Відповідний указ глави держави від 14 травня розміщено на офіційному сайті Президента.
Відтак, згідно з документом, з метою увічнення безсмертного подвигу народу у Другій світовій війні, враховуючи особливе значення унікальних пам`яток історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та необхідність їх збереження, статус національного надано:
- Державному музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (Київська область),
- Музею - меморіальному комплексу «Букринський плацдарм» (Київська область),
- Державному історико-культурному заповіднику у м. Корсунь-Шевченківському (до складу якого входить Музей історії Корсунь-Шевченківської битви) (Черкаська область),
- Музею героїчної оборони і визволення Севастополя (до складу якого входить діорама «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року») (місто Севастополь),
- Меморіальному комплексу «Висота маршала І.С.Конєва» (Харківська область).
У зв`язку з цим надалі зазначені заклади культури Президент постановив іменувати відповідно:
- Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»,
- Національний музей - меморіальний комплекс «Букринський плацдарм»,
- Національний історико-культурний заповідник у м.Корсунь-Шевченківському,
- Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя,
- Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С.Конєва».