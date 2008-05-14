Першими на червону доріжку Каннського фестивалю ступили панди (фото)

Актори в костюмах панд стали першими, хто офіційно ступив на червону доріжку 61-го Каннського кінофестивалю, що відкривається 14 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Очолив процесію панд актор Джек Блек, який озвучив головну роль у мультфільмі "Kung Fu Panda" ("Кунг-фу Панда") студії DreamWorks.

Церемонія відкриття фестивалю відбудеться увечері в середу, 14 травня. Вже о 19:15 за місцевим часом почнеться показ першого конкурсного фільму "Сліпота" бразильця Фернанду Мейрелліша. Всього в конкурсі Каннського кінофестивалю опинилися 22 картини. Серед претендентів на "Золоту пальмову гілку" значаться володарі цієї престижної нагороди минулих років, зокрема, Вім Вендерс, брати Дарденни, Атом Егоян, а також інші титуловані режисери, наприклад, Клінт Іствуд, Стівен Содерберг, Філіп Гарель, Нурі Більге Джейлан.

У паралельних проектах фестивалю буде показано близько тисячі стрічок.

Жюрі 61-го Каннського фестивалю очолює Шон Пенн.

Головною позаконкурсною прем`єрою фестивалю стане показ фільму Стівена Спілберга "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа".