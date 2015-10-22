Суд залишив екс-пасинка Фірташа під вартою

Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін ухвалу Печерського районного суду про запобіжний захід у вигляді взяття під варту пасинка українського бізнесмена Дмитра Фірташа Сергія Калиновського.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні колегії суддів у четвер.

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В ході засідання захисник Калиновського просив суд змінити запобіжний захід для Калиновського на домашній арешт. Він мотивував це тим, що його підзахисний потребує стаціонарного лікування, яке неможливо забезпечити в умовах слідчого ізолятора.

Разом з тим прокурор зауважив, що Калиновський перебував у розшуку з 17 вересня 2007 року. Окрім того він не відшкодував збитки потерпілим після ДТП, яку спричинив.

Крім того, прокурор додав, що Калиновський в ході його затримання патрульними поліцейськими 29 вересня поточного року відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння. Також він зауважив, що автотехнічна експертиза, проведена 8 жовтня, засвідчила, що швидкість автомобіля, яким Калиновський керував в момент скоєння ним ДТП, не була близько 80 км за годину, як це стверджує сам підозрюваний.

Виходячи з цих та інших аргументів, зокрема, що Калиновський, перебуваючи, поза межами СІЗО, не буде співпрацювати зі слідством, прокурор просив суд залишити його під вартою.

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Крім того, адвокат підозрюваного просив суд заборонити фото- та відеозйомку журналістами судового засідання. Це клопотання також підтримав сам Калиновський, який зауважив, що на його думку, журналісти перекручують факти. Однак це клопотання в ході судового засідання також було відхилено.

Як повідомляв УНІАН, Калиновського, який 8 років переховувався від правосуддя, затримали у Києві 29 вересня. Він розшукувався у справі про скоєну в 2007 році дорожню аварію, в якій загинули двоє осіб. Тоді Калиновський втік з приватної клініки, де лікувався після ДТП.