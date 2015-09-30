Суд заарештував колишнього пасинка Фірташа Калиновського на два місяці - ЗМІ (фото)

Рішення було прийнято у середу ввечері, передає "Українська правда".

Затриманого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 286 ч. 3 - керування транспортним засобом, що спричинило смерть двох осіб.

Адвокат Калиновського Ярослав Гутарін на запитання журналістів, чи переховувався його клієнт від слідства, відповів: "Ні".

"Cтосовно розшуку в Інтерполі, ми про це дізналися, коли його затримували", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5.00 ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

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Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні 2007 року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП.

Вночі 29 вересня 2015 року в Дарницькому районі Києва Калиновського затримали.