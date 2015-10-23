СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів посадовцями Нацгвардії

Як повідомляє прес-центр СБУ, впродовж 2013-2015 років посадовці однієї з окремих бригад охорони громадського порядку Нацгвардії закуповували паливну деревину за державні гроші у приватного підприємця. За нібито постачання приблизно 900 кубометрів деревини він отримав понад 450 тис. грн, але дрова військова частина так і не отримала.

Також у листопаді 2014 року за ініціативи заступника командира тієї ж окремої бригади охорони з підприємцем був укладений договір на проведення ремонту бронетранспортера. Згідно з актом виконаних робіт комерсанту було перераховано 22 тис. грн. Проте ремонт техніки проводився волонтерами на безоплатній основі.

Читайте такожСБУ викрила розкрадання посадовцями "Київпастрансу" 40 мільйонів гривень

У травні та серпні 2015 року за вказівкою посадовців одного з центральних оперативно-територіальних об’єднань Нацгвардії низка військових частин закупила деревину на майже 600 тис. грн у комерційної фірми з Дніпропетровська. Дрова до частин НГУ також не доставлені.

Фактично між військовослужбовцями та підприємцями були здійснені безтоварні операції, внаслідок яких деревина до частин не надійшла, а забезпечення підрозділів паливом здійснювалося безоплатно волонтерами та завдяки особовому складу, що самостійно забезпечував себе дровами.

Кошти за фіктивне постачання дров конвертувалися у готівку і розподілялися між посадовцями Нацгвардії та комерсантами.

Читайте такожСБУ затримала терориста з банди "Восток"

За матеріалами військової контррозвідки СБУ військовою прокуратурою відкрито кримінальні провадження.

Посадовцям Національної гвардії та комерсантам оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 410 (викрадення, привласнення військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.