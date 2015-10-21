Тиловика Нацгвардії, спійманого на торгівлі військовим майном, можуть відпустити під заставу в 1,8 мільйона

Разом з тим, як йдеться у постанові суду, він може вийти на волю, якщо внесе 1,83 млн грн застави, передають "Наші гроші".

Варто зазначити, що ім’я підозрюваного в судовій ухвалі не розголошується, відомо тільки, що він є уродженцем м.Вовчанськ Харківської області.

Стало відомо, що 10 жовтня співробітники Генпрокуратури затримали військового біля військової частини 3078 в момент, коли він намагався продати присвоєне ним військове майно – берці, фуфайки, штани, куртки та ін. Від покупця він отримав 3,6 тис грн та імітаційні засоби, схожі на грошові кошти на суму 180 тис. грн.

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В судовій ухвалі сказано, що працівник військової частини встиг також привласнити обмундирування, білизну, спецодяг та взуття, які зберігав у себе вдома з метою подальшого продажу невстановленим особам.

Прогнозована сума збитків у військовій частині 3078 складає 2 млн грн. З метою уточнення цієї суми призначено інвентаризацію майна і внутрішній аудит.

За такого роду злочин військовому загрожує до 10 років позбавлення волі.