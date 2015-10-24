Суд постановив виключити зі списку виборців Затоки понад 300 осіб

Суд зобов'язав дільничний виборчком вилучити зі списку виборців смт Затока Одеської області понад 300 осіб, зареєстрованих там незадовго до виборів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України», сьогодні, 24 жовтня, колегія суддів Апеляційного адміністративного суду Одеси частково задовольнила апеляцію щодо вилучення зі списку виборців Затоки більше 300 людей.

«З 350 громадян, нещодавно прописаних у Затоці в приватних квартирах, магазинах, базах відпочинку, складах, 323 людини вилучені з виборчих списків. Решта 27 осіб зможуть завтра проголосувати в цьому виборчому окрузі, оскільки вони справді живуть за заявленими адресами», - зазначили в прес-службі.

Як повідомив постійний спостерігач організації, станом на 18.30 дільнична виборча комісія далі викреслювала прізвища 323 осіб із уточненого списку виборців.

В організації пояснили, що 22 жовтня Білгород-Дністровським міськрайонним судом був відхилений позов активістів Затоки, які вимагали скасувати реєстрацію 350 осіб. У жителів селища виникають побоювання, що зареєстровані незадовго до виборів люди зможуть суттєво вплинути на результат волевиявлення жителів курортної Затоки. Активісти подали апеляцію до Одеського суду, яка й була сьогодні частково задоволена.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області міліція виявила масові факти незаконної реєстрації громадян для незаконного використання їхніх голосів на виборах в селищі Затока. Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, встановлено, що представники деяких кандидатів у депутати приходили додому до малозабезпечених людей і пропонували їм гроші в обмін на голос. За кого саме доведеться голосувати, зловмисники не говорили, але просили у громадян паспорт. Одразу після зняття з реєстрації за місцем проживання людям платили 500 грн, ще стільки ж обіцяли після голосування.