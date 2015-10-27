Українського консула вперше пустили до ув'язнених у Чечні Клиха та Карпюка

Про це повідомив адвокат Ілья Новіков в ефірі hromadske.tv.

26 жовтня 2015 у Верховному суді Чеченської Республіки продовжився розгляд їхньої кримінальної справи, після чого Консул відвідав українців у СІЗО.

Адвокат повідомив також, що консул засвідчив шрами від тортур півтори роки потому. Інформація про це була подана по дипломатичних каналах.

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«Це грубе порушення всіх мислимих стандартів. Ми з цього приводу будемо починати окрему процедуру подання скарги. Але консул засвідчив те, що у них у обох є відповідні шрами, про які вони говорять, - каже Новіков, - Це серйозна історія, оскільки в попередніх справах з української серії на заяви захисників Олега Сенцова про те, що застосовувалися тортури, не було ніякої реакції, бо там не вдалося через рік знайти їх сліди. В даному випадку катування були такі, що навіть через рік, у разі Карпюка півтора року, все ще видно сліди».

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Клих та Карпюк знаходяться в бадьорому настрої, особливо після того, як дізналися, що їх Україна розглядає як політв'язнів.

«Ще місяць тому вони думали, що про них забули, так як не було ніякого зв'язку з Україною. Після того, як вони дізналися, що їх розглядають як політв'язнів, у них різко піднявся бойовий дух, вони готові боротися», - розповів адвокат.

Також суд офіційно залучив Віру Савченко в якості громадського захисника Клиха і Карпюка, повідомив Новіков.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках.

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Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Клих був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.

Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.