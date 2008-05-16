У Донецькій області - вже 68 випадків ускладнень після щеплень

У Донецькій області станом на 16 травня виявлено 68 випадків з підозрами на поствакцинальні реакції, викликані щепленням від кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні начальник Головного управління охорони здоров`я Донецької області Олександр АНИЩЕНКО.

За його словами, із 68 осіб 64 спостерігаються в стаціонарних умовах і четверо - амбулаторно. О.АНІЩЕНКО відзначив, що найбільша кількість дітей – 52 людини – це учні міста Краматорська. Він уточнив, що з них 14 осіб були переведені з Краматорська до донецької лікарні.

За станом здоров`я тільки у п`ятьох дітей лікарі його оцінюють як середньої важкості, і тому діти перебувають у реанімації. О.АНІЩЕНКО пояснив, що «п`ятеро дітей у реанімації тільки через те, що у них залишається підвищеною температура – від 37,5 до 39 градусів, у решти – стан стабільний, без погіршень».

Крім того, з міста Селідове з шести осіб, які перебувають під спостереженням лікарів після імунізації двоє дітей було також переведені до Донецька.

По решті міст і районів статистика така: у Маріуполі госпіталізовано п`ять осіб, в Мар’їнському районі – чотири особи, в Першотравневому – одна особа.

О.АНІЩЕНКО наголосив, що сьогодні в області продовжується робота зі спостереження за прищепленими, лікувально-профілактичними установами проводиться дослідження крові прищеплених.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, здійсненого напередодні, помер у реанімації.

Упродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи (вакцина ZA 26-X). Зараз всі вони перебувають у лікарнях Донецька і Краматорська.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що сподівається найближчим часом почути професіональну відповідь комісії Міністерства охорони здоров`я, яка розслідує причини загибелі 17-річного школяра з Краматорська. Він також сказав, що СБУ і Генеральна прокуратура повинні перевірити механізм закупівлі вакцин.