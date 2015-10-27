У патрульній поліції хочуть провести ротацію співробітників

Про це в інтерв'ю "Новому времени" повідомив голова патрульної поліції України Олександр Фацевич.

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За його словами, специфіка правопорушень в різних містах різна: у Львові водії люблять їздити, випивши, в Одесі більше вуличних грабежів, а у Львові - крадіжок. У Києві є все це, і в набагато більших кількостях.

"Ми, враховуючи це, думаємо про ротації поліцейських. Хлопцям з інших міст корисно приїхати до Києва на стажування, тут справді багато складної роботи, і на місцях їм потім буде легше. Ну а наших київських поліцейських потрібно відправляти у менші міста - і відпочинуть, і обміняються досвідом", - сказав Фацевич.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 5 листопада стартує набір у поліцію Маріуполя.