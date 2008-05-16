Європейська преса: Ющенко хоче тримати Тимошенко в ”чорному тілі”

Президент України Віктор Ющенко шкодить національним інтересам, зупиняючи процеси приватизації. Його мета – „тримати в чорному тілі” Тимошенко, пише впливова швейцарсько-німецька газета Neue Zuricher Zeitung («Нойє Цюріхер Цайтунг»).

„В правлячій коаліції в Україні не втихають інтриги. В центрі – голова Фонду державного майна України, соціалістка Семенюк, яка разом з президентом Ющенком хоче зірвати плани прем’єр-міністра Тимошенко”, - йдеться в статті.

„Уже в січні Тимошенко звільнила цю колишню вчительку. Але Ющенко відмінив це рішення. З того часу його вважають покровителем Семенюк, яку можна сміливо назвати Міністром з перешкоджання приватизації. Протягом місяців вона разом з головою держави дружно блокують майже всі великі продажі. Аргументи, які для цього наводяться, як то – цей продаж загрожує виникненням монополії, той ставить під загрозу національну безпеку – експерти вважають досить незрозумілими”, - переконані європейські аналітики.

«Своїм нерозсудливим блокуванням трибуни у вівторок депутати Блоку Юлії Тимошенко хотіли привернути увагу до критичної ситуації та вимагати затвердження голови Фонду держмайна. Фаворит прем’єра – виконуючий обов’язки Семенюк Андрій Портнов. Він є соратником Тимошенко та визнаним фахівцем з економічних питань».

„Те, що Ющенко почав заважати приватизації, дуже засмучує. Серед іншого і тому, що голова держави колись вважався запеклим прибічником денаціоналізації, він також зараховував до списку своїх найбільших тріумфів вигідний продаж металургійного гіганту Криворіжсталь”, - пише видання.

„З огляду на те, що державний бюджет на 2008 рік має дефіцит в розмірі 3,7 мільярдів доларів, продаж державних підприємств був би в національних інтересах. Ющенко цьому заважає, зокрема тому, як припускають експерти, що він хоче тримати Тимошенко „в чорному тілі”, - пояснюють європейські журналісти тактику Президента України Віктора Ющенка в боротьбі з прем’єр-міністром. Вони називають цю антипрем’єрську кампанію „провісником боротьби на президентських виборах, що мають відбутися у січні 2010 року”, - переконані в Європі.