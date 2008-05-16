Богатирьова про зміцнення української державності в Криму

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає «кадрових рішень» щодо чиновників Криму, які не займаються зміцненням української державності в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу після засідання РНБО.

«Якщо об`єктивні причини, то потрібно допомагати з центру їх вирішувати, якщо суб`єктивні – необхідно ухвалювати кадрові рішення. Я впевнена, що всі члени РНБО і надалі підтримуватимуть такий підхід», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО відзначила, що спочатку буде перевірено, чому кримська влада не виконує своїх обов`язків з посилення української державності в Автономній Республіці Крим.

За її словами, це питання обговорювалось на сьогоднішньому засіданні РНБО.

У зв`язку з цим Р.БОГАТИРЬОВА відзначила необхідність збільшення фінансування освітніх програм у Криму.

«Йшлося про те, яким чином посилити присутність (української держави – УНІАН). Просто випускати рішення, їх, звичайно, можна випускати, але, мабуть, потрібно посилити фінансування і вирішувати ті питання, які влада може сьогодні вирішувати. Це земельні питання, питання реалізації освітніх програм, які діють у Міністерстві освіти і на території АРК», - відзначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також наголосила, що Крим потрібно наповнювати українським патріотичним духом.

Також Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що в такому напрямі проходитиме наступне засідання РНБО України, присвячене розгляду економічної і політичної ситуації в АРК.