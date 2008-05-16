Після вступу до СОТ дешеві українські товари підуть у Росію

Вступивши до СОТ, Україна не заважатиме Росії стати членом цієї організації, вважає віце-спікер Держдуми, який займається парламентськими зв`язками нижньої палати з Україною, Олександр Бабаков. "Скептичний настрій щодо того, ніби Україна нам створюватиме штучні перешкоди, вважаю необгрунтованим", - сказав О.Бабаков в розмові з журналістами.

Депутат нагадав, що на недавній зустрічі прем`єрів Росії і України Юлія Тимошенко пріоритетом в двосторонній співпраці назвала створення торговельного простору між двома країнами відповідно до норм і правил СОТ. Свою підтримку Москві в цьому питанні не раз висловлював і український президент Віктор Ющенко, нагадав О.Бабаков. "Більш того, хотілося б думати, що в особі Києва ми одержимо ще одного союзника в процесі приєднання до СОТ", - наголосив віце-спікер.

Що стосується економічної сторони питання, то тут, на думку О.Бабакова, можуть і виникатимуть "деякі суперечності", оскільки очікується, що, не витримавши конкуренції з боку нових учасників ринку, недорогі українські товари почнуть надходити до Росії. "Це абсолютно нормальне явище, оскільки такі розбіжності виникали і без СОТ", - переконаний зампред Держдуми.

Він висловив надію, що переговорний процес з цієї проблеми матиме виключно експертно-економічний характер і не торкнеться політичних аспектів двосторонніх зв`язків.

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