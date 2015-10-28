Бойовики "ДНР" заявляють, що почали відводити артилерію калібром до 100 мм

Про це повідомляє один з інформресурсів бойовиків.

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"Ми приступили до відведення артилерії. Відстань від нинішнього місця дислокації озброєння до лінії зіткнення становить 11 км 700 метрів, зараз ми відведемо озброєння ще далі, в район Іловайська", – заявив начальник штабу "корпусу Міноборони" "ДНР" Руслан Якубов.

Бойовики також стверджують, що за процесом стежать представники Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню і співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, сьогодні прес-центр АТО повідомив про початок відведення артилерії калібром менше 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі.