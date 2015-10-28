У перший день роботи пункту "Станично-Луганське" оформлено пропуск понад 500 людей

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Нагадується, що учора на лінії розмежування в Луганській області відбулося відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станично-Луганське» у н.п. Станиця Луганська.

На контрольному пункті військовослужбовці Луганського прикордонного загону разом з працівниками ДФС здійснюють пропуск осіб встановленим порядком.

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До служби в цьому КПВВ залучаються лише ті прикордонники, які мають досвід роботи в пунктах пропуску. Відмінністю його функціонування від інших є те, що через нього можуть прямувати лише особи без транспортних засобів. Пункт працює лише у денний час.

Контрольний пункт збудований за удосконаленою технологічною схемою, що дозволяє зменшити час очікування для людей, які прямують в обидва напрямки. Робочі місця прикордонників оснащені усім необхідним для оперативності усіх видів контролю та належних умов несення служби.